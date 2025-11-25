Глава МИД Беларуси Рыженков заявил, что МИД Литвы не готов к переговорам по ситуации на границе

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил, что МИД Литвы не готов к переговорам по ситуации на границе. Подробности приводит БелТА.
Глава МИД Беларуси высказался о позиции литовского руководство по ситуации на границе Литвы и Беларуси, назвав ее «откровенно ситуативной, эмоционально не сдержанной и в какой-то степени даже истеричной».
— Через их позицию сегодня очевидно, что этими политиками движут не интересы народа, бизнеса, своей страны, уж тем более не нашей страны и не Евросоюза, а некие установки, как мы любим говорить, брюссельского обкома и вашингтонского обкома, — отметил Максим Рыженков.
По его словам, если бы политики прислушались к мнениям своих граждан и их пребывание в должностях зависело бы от этого, то они бы срочно вступили в переговоры с Беларусью и смогли урегулировать весь пласт отношений, который касается границы.
Глава МИД отметил, что нынешние ситуативные действия Литвы на границе могут только ненадолго привнести некий порядок. Он подчеркнул, что Беларусь выступает за окончательное урегулирование всех проблемных вопросов на границе, чтобы ее функционирование приобрело предсказуемые и устойчивый характер как для граждан, так и бизнеса.
— Вот наше предложение. К сожалению, пока Министерство иностранных дел Литвы не готово к такого рода переговорам, — подчеркнул Максим Рыженков.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о ситуации с литовскими фурами, которые застряли в Беларуси: «Люди видят, кто прав, кто виноват».
Тем временем ТАСС сообщил, что премьер Литвы заявила про обсуждение повторного закрытия границы с Беларусью.
Кроме того, глава МИД Беларуси сказал, как можно урегулировать украинский конфликт.