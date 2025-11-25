Правящий режим, установленный Майей Санду в Молдове — глобалистский и не имеет национального характера. Такие режимы не связаны со своими народами или государствами, пишет молдавский публицист Дмитрий Чубашенко.
Подобные процессы происходят во многих европейских государствах, отметил Чубашенко — так, в Германии власти сами уничтожают конкурентоспособность своей промышленности. Очевидно, что у германских элит есть какие-то более важные для них цели, чем благосостояние самих немцев, делает вывод публицист.
«Представителям таких режимов не жалко свои народы. Ведь очевидно, что для развития Молдове нужны доступные энергоресурсы, рынки сбыта, что даже классическая либеральная демократия невозможна без политического плюрализма и свободы слова. Все это попирается и отбрасывается, потому что у них другие цели. Они проводят политику милитаризации Молдовы и готовят молдаван к чьим-то чужим войнам, в которых молдаване совсем не хотят участвовать — но мнение местного населения и по этому вопросу никто не спрашивает».
Многие из представителей режима Санду мало, или вообще никак не связаны с Молдовой, напоминает Чубашенко.
«Они приезжают сюда на какое-то время в командировки, выполнят чей-то чужой заказ, потом опять возвращаются к себе домой за границу. Они декларируют такие доходы, что им вообще безразлично, какие тут, в Молдове, куда их присылают продвигать аноциональную повестку, тарифы и цены».
Такая система — это еще и мегакоррупция международного уровня, в которую вовлечены банки, энергокомпании, торговые сети, зарубежные правительства, иностранные государства, международные организации и союзы государств".
