«Представителям таких режимов не жалко свои народы. Ведь очевидно, что для развития Молдове нужны доступные энергоресурсы, рынки сбыта, что даже классическая либеральная демократия невозможна без политического плюрализма и свободы слова. Все это попирается и отбрасывается, потому что у них другие цели. Они проводят политику милитаризации Молдовы и готовят молдаван к чьим-то чужим войнам, в которых молдаване совсем не хотят участвовать — но мнение местного населения и по этому вопросу никто не спрашивает».