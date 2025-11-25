«1800 большегрузов». Госсекретарь Совбеза Вольфович сказал, сколько литовских фур находится в Беларуси

Вольфович уточнил, что по поручению президента Беларуси он встречался в воскресенье с водителями литовских грузовиков, находящихся в Беларуси после того, как Литва закрыла границу. Он обратил внимание, что на территории страны сейчас находится более 1800 литовских фур.