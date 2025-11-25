«1800 большегрузов». Госсекретарь Совбеза Вольфович сказал, сколько литовских фур находится в Беларуси

Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович раскрыл, почему 1800 литовских фур все еще находятся в Беларуси. Подробности пишет БелТА.
Вольфович уточнил, что по поручению президента Беларуси он встречался в воскресенье с водителями литовских грузовиков, находящихся в Беларуси после того, как Литва закрыла границу. Он обратил внимание, что на территории страны сейчас находится более 1800 литовских фур.
— Они находятся (здесь. — Ред. только по одной причине: руководство Литвы не хочет идти на конструктивный диалог на политическом уровне, — заявил госсекретарь Совета безопасности.
По словам Александра Вольфовича, только за октябрь 2025 года руководство Литвы закрывало государственную границу четыре или пять раз, от трех до 17 часов, без всякого уведомления и нарушая все международные каноны и нормы.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о ситуации с литовскими фурами, которые застряли в Беларуси: «Люди видят, кто прав, кто виноват».
Тем временем глава МИД Беларуси Максим Рыженков заявил, что МИД Литвы не готов к переговорам по ситуации на границе.
Кроме того, ТАСС сообщил, что премьер Литвы заявила про обсуждение повторного закрытия границы с Беларусью.