Боррель: США при Трампе больше не могут считаться союзником ЕС

По мнению экс-главы европейской дипломатии, Евросоюз должен признать «сдвиг» в американской политике и «отреагировать соответствующим образом».

Источник: AP 2024

БРЮССЕЛЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Европа больше не может считать США союзником из-за плана, предложенного американским президентом Дональдом Трампом по украинскому урегулированию. Такое мнение выразил бывший глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«С планом из 28 пунктов [по украинскому урегулированию] США при Трампе больше не могут рассматриваться как союзник Европы, с которой даже не консультируются по вопросам, затрагивающим ее собственную безопасность», — написал он в Х.

По мнению Борреля, ЕС должен признать «сдвиг» в американской политике и «отреагировать соответствующим образом». Он добавил, что «политика умиротворения» в отношении Трампа провалилась. «Уступки его требованиям в сфере военных расходов, цифровой дерегуляции, многонационального налогообложения и поставок энергоносителей ни к чему не привели», — написал Боррель.

На прошлой неделе стало известно, что Вашингтон предложил план по украинскому урегулированию, состоящий из 28 пунктов. План вызвал недовольство партнеров Киева в Европе.

23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации по мирному плану Вашингтона. Госсекретарь США Марко Рубио назвал прошедшую встречу «самой продуктивной» за все время конфликта. Позже издание Politico со ссылкой на источник сообщило, что переговоры прошли в напряженном ключе. Украинская сторона настаивала на внесении изменений в текст плана.

Ранее издание Politico со ссылкой на источники выступило с утверждением, что министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл на встрече в Абу-Даби во вторник представит российской стороне план украинского урегулирования из 19 пунктов вместо 28. Газета Financial Times сообщала, что планы поездки американского министра в ОАЭ включали и встречу с главой Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кириллом Будановым (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Предусматривали консультации Дрисколла трехсторонние контакты с РФ и Украиной или нет, издание не указывает.

