«Практически 24 на 7». Госсекретарь Совбеза раскрыл, какой вопрос всегда волнует президента Беларуси

Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович раскрыл, какой вопрос всегда волнует президента Беларуси Александра Лукашенко. Подробности сообщает БелТА.
— Вообще Президента нашей страны постоянно волнуют вопросы, связанные с обеспечением национальной безопасности, нейтрализацией современных рисков, вызовов и угроз, — уточнил Александр Вольфович.
По его словам, для этого необходима готовность белорусской военной организации противостоять современным угрозам, рискам, вызовам. Госсекретарь Совета безопасности уточнил, что особенно актуально это при учете складывающейся непростой военно-политической обстановки, а также неконструктивных шагов западных соседей Беларуси.
— Президента это волнует всегда — практически 24/7, — заявил госсекретарь Совбеза Беларуси.
Он отметил, что главу государства всегда интересовали вопросы, которые связаны с готовностью военной организации страны выполнять свои задачи в соответствии с предназначением, реагировать на вызовы и риски.
Тем временем госсекретарь Совбеза Вольфович сказал, сколько литовских фур находится в Беларуси: «1800 большегрузов».
Ранее глава МИД Беларуси Максим Рыженков заявил, что МИД Литвы не готов к переговорам по ситуации на границе.
Кроме того, президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о ситуации с литовскими фурами, которые застряли в Беларуси: «Люди видят, кто прав, кто виноват».