Токаев наградил Головкина за заслуги перед отечественным спортом

«Вы действительно внесли огромную лепту в развитие мирового спорта, достойно представляли казахскую школу бокса с его богатейшими традициями и, конечно же, способствовали признанию Казахстана в качестве боксерской спортивной державы. Ваш путь ознаменован многочисленными блестящими победами. Это история силы духа, стойкости, дисциплины, которая вдохновляет миллионы молодых людей не только в Казахстане, но и далеко за пределами нашей страны. Без всяких сомнений, Ваше имя вписано в историю мирового бокса», — сказал глава государства.