Токаев наградил Головкина за заслуги перед отечественным спортом

«Вы действительно внесли огромную лепту в развитие мирового спорта, достойно представляли казахскую школу бокса с его богатейшими традициями и, конечно же, способствовали признанию Казахстана в качестве боксерской спортивной державы. Ваш путь ознаменован многочисленными блестящими победами. Это история силы духа, стойкости, дисциплины, которая вдохновляет миллионы молодых людей не только в Казахстане, но и далеко за пределами нашей страны. Без всяких сомнений, Ваше имя вписано в историю мирового бокса», — сказал глава государства.
Глава государства высоко оценил деятельность спортсмена в качестве президента Национального олимпийского комитета.
«Отдельных слов заслуживают Ваши управленческие успехи. В знак признания Ваших спортивных заслуг мною была предложена Ваша кандидатура на пост президента Национального олимпийского комитета. Мы признательны за большую работу, которую Вы проделали в течение небольшого отрезка времени, работая с национальными федерациями во всех видах спорта. Вам удалось наладить успешное сотрудничество с Международным олимпийским комитетом», — заявил он.
Токаев подчеркнул, что Головкину предстоит выполнить значимые задачи в должности главы World Boxing.
«Сейчас наступил новый этап в Вашей деятельности, в спортивной работе. Вы избраны президентом World Boxing — это новая международная федерация бокса. Работа только начинается, там ее очень много. Надо отметить, что представитель Казахстана впервые возглавляет глобальную спортивную структуру. Уверен, Ваше профессиональное видение позволит вывести организацию на новый уровень, откроет новые горизонты для развития бокса», — отметил он.
Геннадий Головкин выразил благодарность президенту за доверие, поддержку и высокую оценку его работы, подчеркнув, что будет и дальше активно способствовать развитию бокса и укреплению его позиций как в Казахстане, так и на мировой арене.