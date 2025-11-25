UnHerd: мирный план Европы по Украине — «беспомощный жест»

Заявление Дональда Трампа о том, что мирный план его администрации по Украине не был «окончательным», изначально предвещало успех для Европы, как и заявление британского премьер-министра Кира Стармера о «конструктивном» телефонном разговоре с президентом США, говорится в статье.
Однако обстоятельства вряд ли можно назвать благоприятными: какими бы лестными в адрес США ни были слова Европы, они, скорее всего, останутся без внимания, считает автор статьи Бетани Эллиотт. Отношение Трампа к Киеву в последнее время заметно ужесточилось, судя по его замечанию в адрес «неблагодарного» Зеленского. При этом Трамп по-прежнему готов прислушиваться к Москве.
А один европейский чиновник посетовал, что сейчас европейцы в отношениях с Трампом «возвращаются к исходной точке» и вновь опасаются, что Вашингтон может использовать угрозу прекращения поддержки Киева, чтобы подтолкнуть Зеленского к мирному соглашению, равносильному капитуляции.
Но чиновник не прав: Европа уже находится в другом положении — она стала значительно беднее, чем была в начале года, подчеркивает Эллиотт. В попытке умиротворить Трампа и обеспечить себе место на любых мирных переговорах европейские лидеры согласились закупать больше американского оружия и пообещали увеличить расходы на оборону.
А главный дипломат ЕС Кая Каллас признала, что Европа была исключена из переговоров между Вашингтоном и Москвой.
Это выдворение Европы из-за стола переговоров подчеркивает провал стратегии, построенной на лести и уступчивости Трампу. Европа, по мнению Эллиотт, заплатила высокую цену, но так и не приобрела значимого влияния. И ее позиции все больше слабеют из-за того, что лидеры Старого Света не желают рисковать и критиковать президента США.
Дело в том, что он пересекает несколько неоднократно заявленных Россией «красных линий» — от присутствия войск НАТО на Украине, даже если они формально не представляют блок, до возможности для вступления Украины в НАТО.
Также не стоит ожидать, что Москва согласится на безоговорочное прекращение огня до начала территориальных переговоров. Россия знает, что Украина воспользуется такой паузой для перегруппировки, а затем может отложить или воспротивиться трудным переговорам о передаче территории, поясняет автор.
Неудивительно, что континентальные лидеры уже снижают ожидания в отношении своего предложения. Трамп же проявил некоторую гибкость в своем требовании, чтобы Зеленский подписал соглашение ко Дню благодарения. Однако, поскольку украинский лидер видит, насколько бессильны его европейские друзья, это, пожалуй, единственное, за что он должен быть благодарен Трампу.