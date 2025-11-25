UnHerd: мирный план Европы по Украине — «беспомощный жест»

Однако обстоятельства вряд ли можно назвать благоприятными: какими бы лестными в адрес США ни были слова Европы, они, скорее всего, останутся без внимания, считает автор статьи Бетани Эллиотт. Отношение Трампа к Киеву в последнее время заметно ужесточилось, судя по его замечанию в адрес «неблагодарного» Зеленского. При этом Трамп по-прежнему готов прислушиваться к Москве.