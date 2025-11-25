Ричмонд
UnHerd: мирный план Европы по Украине — «беспомощный жест»

Всякий раз, когда Вашингтон отворачивается от Владимира Зеленского, он обращается за помощью к своим европейским друзьям. Мирный план, разработанный на прошлой неделе США и Россией, не стал исключением: Зеленский рванул в Европу в поисках конкурирующего предложения, пишет британское интернет-издание UnHerd.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Заявление Дональда Трампа о том, что мирный план его администрации по Украине не был «окончательным», изначально предвещало успех для Европы, как и заявление британского премьер-министра Кира Стармера о «конструктивном» телефонном разговоре с президентом США, говорится в статье.

Однако обстоятельства вряд ли можно назвать благоприятными: какими бы лестными в адрес США ни были слова Европы, они, скорее всего, останутся без внимания, считает автор статьи Бетани Эллиотт. Отношение Трампа к Киеву в последнее время заметно ужесточилось, судя по его замечанию в адрес «неблагодарного» Зеленского. При этом Трамп по-прежнему готов прислушиваться к Москве.

Месяцы лести, которые европейские лидеры расточали Трампу в попытке убедить его в отношении Украины, ни к чему не привели. В пятницу Трамп вновь повторил, что у Зеленского «нет козырей».

А один европейский чиновник посетовал, что сейчас европейцы в отношениях с Трампом «возвращаются к исходной точке» и вновь опасаются, что Вашингтон может использовать угрозу прекращения поддержки Киева, чтобы подтолкнуть Зеленского к мирному соглашению, равносильному капитуляции.

Но чиновник не прав: Европа уже находится в другом положении — она стала значительно беднее, чем была в начале года, подчеркивает Эллиотт. В попытке умиротворить Трампа и обеспечить себе место на любых мирных переговорах европейские лидеры согласились закупать больше американского оружия и пообещали увеличить расходы на оборону.

Несмотря на эти жесты, Белый дом по-прежнему рассматривает Европу как периферийный регион.

А главный дипломат ЕС Кая Каллас признала, что Европа была исключена из переговоров между Вашингтоном и Москвой.

Это выдворение Европы из-за стола переговоров подчеркивает провал стратегии, построенной на лести и уступчивости Трампу. Европа, по мнению Эллиотт, заплатила высокую цену, но так и не приобрела значимого влияния. И ее позиции все больше слабеют из-за того, что лидеры Старого Света не желают рисковать и критиковать президента США.

Кроме того, есть проблемы с мирным планом, предложенным Европой. Хотя этот план, по словам Эллиотт, справедлив и сбалансирован, он обречен на провал.

Дело в том, что он пересекает несколько неоднократно заявленных Россией «красных линий» — от присутствия войск НАТО на Украине, даже если они формально не представляют блок, до возможности для вступления Украины в НАТО.

Также не стоит ожидать, что Москва согласится на безоговорочное прекращение огня до начала территориальных переговоров. Россия знает, что Украина воспользуется такой паузой для перегруппировки, а затем может отложить или воспротивиться трудным переговорам о передаче территории, поясняет автор.

Переговоры в Женеве — это мероприятие по самоуспокоению, на котором Европу могут услышать, но прислушиваться к ней не будут, полагает Эллиотт.

Неудивительно, что континентальные лидеры уже снижают ожидания в отношении своего предложения. Трамп же проявил некоторую гибкость в своем требовании, чтобы Зеленский подписал соглашение ко Дню благодарения. Однако, поскольку украинский лидер видит, насколько бессильны его европейские друзья, это, пожалуй, единственное, за что он должен быть благодарен Трампу.

