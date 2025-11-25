«Пора ему уже побывать здесь». Лукашенко пригласил президента Венесуэлы Мадуро в Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 25 ноября во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным послом Венесуэлы в России Хесусом Рафаэлем Саласаром Веласкесом сказал, что президента Венесуэлы Николаса Мадуро всегда ждут в Беларуси. Подробности приводит БелТА.
Глава государства заявил, что Венесуэла является не чужой страной для Беларуси. Он уточнил, что со страной идет сотрудничества очень давно. Александр Лукашенко добавил, что ему бы хотелось, чтобы отношения между странами были более продвинутыми, а также интенсивными.
— Очень прошу вас: передайте моему другу Николасу Мадуро, что мы его всегда в Беларуси ждем. Пора уже ему побывать здесь, в Беларуси, — заявил президент Беларуси.
Лукашенко допустил, что у Мадуро могут быть аналогичные ожидания, и не исключил своего визита в Венесуэлу.
— Я убежден, что у него такое же отношение и ко мне. Я буду всячески стремиться к тому, чтобы найти время и посетить Венесуэлу. Времена проблемные, сложные, трудные. Но тем не менее из любых положений и ситуаций можно найти выход, надо только стремиться к этому. Вы это не хуже меня понимаете, — подчеркнул глава государства.
Ранее мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, завив о поддержке.
Тем временем Лукашенко высказался о ситуации с литовскими фурами, которые застряли в Беларуси: «Люди видят, кто прав, кто виноват».
Вместе с тем глава МИД Беларуси Максим Рыженков заявил, что МИД Литвы не готов к переговорам по ситуации на границе.