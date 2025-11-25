Ричмонд
Захарова резко ответила на слова Макрона о замороженных российских активах

Захарова пригрозила ЕС жесточайшим ответом на использование активов РФ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на заявления президента Франции Эммануэля Макрона о том, что замороженными активами РФ должны распоряжаться европейцы, назвала европейцев «евроворьем» и пообещала жесткий ответ.

«Только Россия имеет право решать, что будет с активами РФ. А те, в чьих руках незаконно находятся деньги Российской Федерации, должны их вернуть, если не хотят прослыть евроворьем и получить жесточайший ответ за свое преступление», — написала дипломат в своем телеграмм-канале.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хотел бы, чтобы российскими замороженными активами распоряжались именно европейцы.

В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.

В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа «С». Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.

