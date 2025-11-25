Власти препятствуют расследованию дела Миндича, заявили в НАБУ

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Руководитель подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Александр Абакумов на заседании комитета Верховной рады по коррупционному делу в сфере энергетики, в котором фигурирует бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимура Миндич, заявил, что органы государственной власти и правоохранители препятствуют расследованию.
«Мы собираем доказательную базу о причастности лиц, которым еще не сообщено о подозрении. Во время этого расследования я точно удостоверился, что одним из источников распространения информации к субъектам, которые являются потенциальными нашими подозреваемыми, является целенаправленная работа других органов государственной власти и правоохранительных органов по препятствованию расследованию НАБУ», — приводит слова Абакумова депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.
Глава НАБУ Семен Кривонос в свою очередь подтвердил, что расследованию препятствовали органы государственной власти. Он отметил, что сотрудников бюро пытались обвинить в работе на РФ, собирали данные о перемещении детективов, включая закрытые реестры. Кроме того, финансовый мониторинг не предоставил никаких отчетов по работе с банками, через которые могли быть выведены средства.
«Легализация такого количества денег не могла быть незамеченной финансовым мониторингом банков. Деньги, которые мы нашли, поступили, скорее всего, из банков. Почему такая схема была возможна: из-за плохой работы правоохранителей, а без независимых правоохранительных органов такие схемы будут дальше существовать. Так как организация привлекала правоохранителей для собственных интересов», — приводит слова Кривоноса депутат Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и на тот момент министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании «Энергоатом». Издание «Украинская правда» со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как «Тенора», «Рокета» и «Карлсона». По данным Железняка, «Карлсон» — это Миндич, «Тенор» — представитель «Энергоатома» Дмитрий Басов, «Рокет» — советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук — с должности министра энергетики.