Киев согласился с планом США по урегулированию на Украине, сообщило CBS

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Американский чиновник заявил, что Киев согласился с американским планом по урегулированию на Украине, но есть незначительные детали, которые нужно проработать, сообщает телеканал CBS.
Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что министр армии США Дэниел Дрисколл во вторник в Абу-Даби представит чиновникам РФ сокращенный американский план из 19 пунктов по урегулированию на Украине.
«Украинцы согласились на мирное соглашение. Есть некоторые незначительные детали, которые нужно уладить, но они согласны на мирное соглашение», — приводит телеканал слова неназванного американского чиновника.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России «стратегическое поражение» на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.