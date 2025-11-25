Ричмонд
Жапаров лично встретил Путина в аэропорту Бишкека

Жапаров лично встретил Путина по прилете в Бишкек.

Источник: © РИА Новости

БИШКЕК, 25 ноя — РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров лично встретил президента РФ Владимира Путина в аэропорту Бишкека.

Российский лидер прилетел в Киргизию 25 ноября с трехдневным визитом. Жапаров встретил Путина у трапа самолета.

Ожидается, что во вторник они вместе возложат венки к Вечному огню на площади Победы. Затем президенты пообщаются в неформальной обстановке в формате тет-а-тет в резиденции Ала-Арча, сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

На следующий день, 26 ноября, во Дворце единства запланирована церемония официальной встречи, после которой пройдут российско-киргизские переговоры. По их итогам лидеры подпишут совместное заявление. Также будет заключен ряд межправительственных и коммерческих документов. После обмена подписанными документами президенты выступят с заявлениями по итогам переговоров, затем состоится государственный прием.

После завершения российско-киргизских переговоров и государственного приема у президента РФ запланирована беседа с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

В четверг, 27 ноября российский лидер примет участие в саммите ОДКБ, заседания пройдут в узком и расширенном составе. Кроме того, запланирована процедура подписания документов, в том числе итоговой декларации, в которой будет зафиксирован единый подход государств-членов к ключевым вопросам международной и региональной повестки дня. Завершит мероприятия ОДКБ официальный прием в честь глав государств организации от президента Киргизии. По традиции, совместной пресс-конференции лидеров государств не запланировано, однако ожидается, что Путин выйдет к СМИ по итогам поездки в Бишкек.

