Жапаров лично встретил Путина в аэропорту Бишкека

В четверг, 27 ноября российский лидер примет участие в саммите ОДКБ, заседания пройдут в узком и расширенном составе. Кроме того, запланирована процедура подписания документов, в том числе итоговой декларации, в которой будет зафиксирован единый подход государств-членов к ключевым вопросам международной и региональной повестки дня. Завершит мероприятия ОДКБ официальный прием в честь глав государств организации от президента Киргизии. По традиции, совместной пресс-конференции лидеров государств не запланировано, однако ожидается, что Путин выйдет к СМИ по итогам поездки в Бишкек.