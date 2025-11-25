Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стармер назвал четыре условия для мира на Украине

Справедливый и прочный мир на Украине возможен только при выполнении четырех условий, заявил британский премьер Кир Стармер. Его слова передает Sky News.

Источник: РИА "Новости"

Среди этих условий Стармер назвал:

  • сохранение суверенитета Украины;
  • способность страны защищаться в будущем;
  • вопросы будущего Украины должен решать сам Киев;
  • вопросы, касающиеся вступления в ЕС и НАТО, требуют согласия европейских стран и стран альянса.

Стармер добавил, что первоначальный проект мирного плана Соединенных Штатов включал пункты, которые были «неприемлемы», но также содержал элементы, «которые будут необходимы для справедливого и прочного мира».

Узнать больше по теме
Кир Стармер: биография и отношение к России нового премьер-министра Великобритании
Впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. В статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.
Читать дальше