СМИ раскрыли темы тайной встречи РФ и США в Абу-Даби

Мировые СМИ уже несколько дней активно обсуждают мирный план администрации Дональда Трампа по Украине. Сначала сообщалось, что его тайно разработали США и Россия, а теперь говорится о секретной встрече представителей делегаций двух стран в Абу-Даби. При этом Белый дом и Кремль воздерживаются от официальных комментариев. Журналисты RTVI собрали подробности о встрече в Эмиратах 25 ноября.