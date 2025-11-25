СМИ раскрыли темы тайной встречи РФ и США в Абу-Даби

Из Швейцарии в ОАЭ
Практически сразу по завершении женевской встречи с участием Украины и европейских представителей делегация США отправилась в Абу-Даби для переговоров с российскими коллегами.
По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, российской стороне передали «набросок» мирного плана, но предметно положения документа еще не обсуждались. Также пресс-секретарь президента России отметил, что план урегулирования украинского конфликта, подготовленный США, может стать основой для переговоров.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя сообщения о переговорах в Абу-Даби, подтвердил наличие у Москвы постоянно действующих каналов связи с Вашингтоном. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что РФ предпочитает дипломатическую работу пустым разговорам.
Глава МИД России подчеркнул, что слив информации в СМИ может оказать обратный эффект и подвергнуть риску полезные инициативы.
О чем будут говорить в Абу-Даби
На прошлой неделе депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко обнародовал документ, который, по его утверждению, представляет собой мирный план США из 28 пунктов. В Женеве в ходе последующих переговоров между Вашингтоном и Киевом в первоначальный вариант были внесены коррективы. По оценке Киева и его союзников, некоторые положения мирного плана содержали условия, излишне благоприятные для Москвы.
Газета Financial Times зафиксировала существенные изменения мирного плана — изначальный документ был сокращен с 28 до 19 пунктов в ходе женевских обсуждений. Именно эту версию Дрисколл везет на обсуждение российским коллегам. Источники Politico рассказали, что наиболее значимые правки коснулись территориальных вопросов — из текста исчезло положение о российском статусе Донбасса и другие чувствительные формулировки.
Согласно информации телеканала ABC News, из документа было исключено положение об амнистии за действия в период военного конфликта, а также пункт об ограничениях численности украинских вооруженных сил. Согласно первоначальной версии, ВСУ не должны превышать 600 тысяч человек, тогда как европейский план предусматривает численность до 800 тысяч в мирное время.
Глава МИД России заявил, что Москва знакома исключительно с планом США, состоящим из 28 пунктов, а других редакций документа не получала. Однако агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники сообщило, что российская сторона ознакомилась с новой версией плана и оценила ее как «провальную».