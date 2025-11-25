Ричмонд
СМИ раскрыли темы тайной встречи РФ и США в Абу-Даби

Мировые СМИ уже несколько дней активно обсуждают мирный план администрации Дональда Трампа по Украине. Сначала сообщалось, что его тайно разработали США и Россия, а теперь говорится о секретной встрече представителей делегаций двух стран в Абу-Даби. При этом Белый дом и Кремль воздерживаются от официальных комментариев. Журналисты RTVI собрали подробности о встрече в Эмиратах 25 ноября.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Из Швейцарии в ОАЭ

Практически сразу по завершении женевской встречи с участием Украины и европейских представителей делегация США отправилась в Абу-Даби для переговоров с российскими коллегами.

По информации телеканала CNN, американскую делегацию возглавил министр армии США Дэн Дрисколл. При этом личность представителя российской стороны не озвучивалась публично.

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, российской стороне передали «набросок» мирного плана, но предметно положения документа еще не обсуждались. Также пресс-секретарь президента России отметил, что план урегулирования украинского конфликта, подготовленный США, может стать основой для переговоров.

При этом вопрос о встрече представителей РФ и США в Абу-Даби Песков оставил без комментариев.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя сообщения о переговорах в Абу-Даби, подтвердил наличие у Москвы постоянно действующих каналов связи с Вашингтоном. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что РФ предпочитает дипломатическую работу пустым разговорам.

Глава МИД России подчеркнул, что слив информации в СМИ может оказать обратный эффект и подвергнуть риску полезные инициативы.

О чем будут говорить в Абу-Даби

На прошлой неделе депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко обнародовал документ, который, по его утверждению, представляет собой мирный план США из 28 пунктов. В Женеве в ходе последующих переговоров между Вашингтоном и Киевом в первоначальный вариант были внесены коррективы. По оценке Киева и его союзников, некоторые положения мирного плана содержали условия, излишне благоприятные для Москвы.

Параллельно СМИ опубликовали «контрплан» стран ЕС, в основу которого был заложен американский проект. Вашингтон признал ценность европейских корректировок, однако предпочел придерживаться изначальной версии документа. Об этом сообщало издание The Washington Post.

Газета Financial Times зафиксировала существенные изменения мирного плана — изначальный документ был сокращен с 28 до 19 пунктов в ходе женевских обсуждений. Именно эту версию Дрисколл везет на обсуждение российским коллегам. Источники Politico рассказали, что наиболее значимые правки коснулись территориальных вопросов — из текста исчезло положение о российском статусе Донбасса и другие чувствительные формулировки.

Согласно информации телеканала ABC News, из документа было исключено положение об амнистии за действия в период военного конфликта, а также пункт об ограничениях численности украинских вооруженных сил. Согласно первоначальной версии, ВСУ не должны превышать 600 тысяч человек, тогда как европейский план предусматривает численность до 800 тысяч в мирное время.

Глава МИД России заявил, что Москва знакома исключительно с планом США, состоящим из 28 пунктов, а других редакций документа не получала. Однако агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники сообщило, что российская сторона ознакомилась с новой версией плана и оценила ее как «провальную».

