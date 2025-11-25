Politico: подключение Рубио изменило ход переговоров по Украине

Как отмечает издание, прошедшие дни переговоров показали, что, с одной стороны, иностранные коллеги рассматривают Рубио как того, кто может навести порядок в украинском урегулировании, а с другой стороны, нетрадиционные методы ведения внешней политики президента Дональда Трампа ведут к хаотичным последствиям, где высокопоставленные чиновники «идут каждый своим путем». Рубио как помощник по нацбезопасности должен координировать работу разных ведомств, но это ему удалось только на переговорах в Женеве.