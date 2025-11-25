В Черногории раскрыли, когда отменят «безвиз» для россиян

Об отмене «безвиза» для россиян объявил глава правительства Черногории Милойко Спайич. 20 ноября в беседе с журналистом Euronews он уточнил, что ограничения для россиян связаны с тем, что страна уже начала функционировать как государство, входящее в состав Евросоюза. Премьер-министр добавил, что ЕС вводит запрет для российских граждан, поэтому и Черногория предусмотрела введение новых визовых правил для туристов из России.