В Черногории раскрыли, когда отменят «безвиз» для россиян

В посольстве Черногории в Москве по запросу RTVI уточнили, что в настоящее время российские туристы могут пересекать границы страны без виз и находиться на ее территории в течение 30 дней. Безвизовый режим для россиян предусмотрен международным соглашением между Москвой и Подгорицей.
Об отмене «безвиза» для россиян объявил глава правительства Черногории Милойко Спайич. 20 ноября в беседе с журналистом Euronews он уточнил, что ограничения для россиян связаны с тем, что страна уже начала функционировать как государство, входящее в состав Евросоюза. Премьер-министр добавил, что ЕС вводит запрет для российских граждан, поэтому и Черногория предусмотрела введение новых визовых правил для туристов из России.
Президент Черногории Яков Милатович ранее заявлял, что страна намерена отодвинуть на более поздний срок отмену безвизового режима для граждан России, для того чтобы не нанести ущерб туристическому сектору.
О том, что страны ЕС планируют включить в 19-й пакет санкций в отношении России ограничения на выдачу шенгенских виз россиянам, стало известно в сентябре.