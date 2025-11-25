Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Черногории раскрыли, когда отменят «безвиз» для россиян

Черногория, стремящаяся войти в Евросоюз, приводит визовую политику в соответствии с требованиями объединения и вводит визы для граждан России. Срок отмены безвизового режима — конец сентября 2026 года, сообщает RTVI.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Freepik

В посольстве Черногории в Москве по запросу RTVI уточнили, что в настоящее время российские туристы могут пересекать границы страны без виз и находиться на ее территории в течение 30 дней. Безвизовый режим для россиян предусмотрен международным соглашением между Москвой и Подгорицей.

Об отмене «безвиза» для россиян объявил глава правительства Черногории Милойко Спайич. 20 ноября в беседе с журналистом Euronews он уточнил, что ограничения для россиян связаны с тем, что страна уже начала функционировать как государство, входящее в состав Евросоюза. Премьер-министр добавил, что ЕС вводит запрет для российских граждан, поэтому и Черногория предусмотрела введение новых визовых правил для туристов из России.

Президент Черногории Яков Милатович ранее заявлял, что страна намерена отодвинуть на более поздний срок отмену безвизового режима для граждан России, для того чтобы не нанести ущерб туристическому сектору.

Введение ограничений для туристов из РФ связано с намерением Черногории войти в состав ЕС. Страна имеет статус кандидата на вступление в объединение с 2010 года и вносит корректировки в свое законодательство в соответствии с правилами Евросоюза.

О том, что страны ЕС планируют включить в 19-й пакет санкций в отношении России ограничения на выдачу шенгенских виз россиянам, стало известно в сентябре.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше