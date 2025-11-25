Ричмонд
Глеб Никитин высказался о стройке склада WB в Новинках

Губернатор Глеб Никитин в ходе прямой линии 25 ноября высказался о развитии южных территорий Нижнего Новгорода. Ранее стало известно о планах по строительству крупного логистического комплекса Wildberries в районе Новинок.

Источник: НИА-Нижний Новгород

По словам губернатора, область вложила огромные средства в эти территории, в том числе, для решения проблем обманутых дольщиков в ЖК «Новинки Смарт-сити» и в Окском береге.

«Чтобы исключить негативную составляющую полностью, необходимо решить все потребности в социальном развитии этих территорий. Для этого с жителями надо разговаривать, воспринимать соответствующую позицию. Здесь должны быть построены школа, детский сад, образовательный центр, сделано благоустройство», — подчеркнул Никитин.

По его словам, уже принято решение о необходимости полного исключения движения большегрузов по территории жилых комплексов и близлежащей территории. Также будет обеспечена защита от шума и от иных негативных последствий. Кроме того, инвестор за свой счет выполнит благоустройство территории в сторону поселков.

«Рабочие места, которые будут там созданы, в приоритете должны быть за нижегородцами и жителями этих территорий. Там будут появляться новые жилищные комплексы, в южном направлении, там нужны рабочие места, и мы не можем разбрасываться такими инвесторами, которые будут играть огромную роль в экономике региона», — заключил губернатор.

Ранее сообщалось, что новую улицу планируют построить в Новинках.

