Глеб Никитин: проблема дефицита водителей автобусов решается

«На 20% снизилось число обращений по общественному транспорту, у нас есть соответствующая статистика ЦУРа. Если взять в целом, то мы все трамвайные пути в городе меняем. 130 трамваев уже на конвейере, 110 на рельсах, еще 20 трамваев получим в ближайшее время. Мы полностью поменяли изношенные троллейбусы и электробусы, проходит модернизация метро. Когда завершится строительство метро, мы должны закрыть вопросы по дефициту водителей общественного транспорта», — заключил Никитин.