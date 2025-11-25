Швеция заявила о желании вооружиться дальнобойными ракетами из-за России

В будущем могут быть рассмотрены и другие ракетные системы. По словам министра обороны, у шведских военных должна быть возможность наносить удары по военным объектам и критически важной инфраструктуре глубоко в тылу противника. Также для сдерживания России он призвал усилить шведскую армию средствами ПВО, беспилотниками и спутниками-шпионами.