FT: Европа нашла «брешь» в своей обороне

В Европе сочли, что слабым местом в ее обороне является Ирландия. Страна, которая не обладает крупным флотом и значимыми разведданными, не сможет защитить свою целостность и инфраструктуру, но сможет стать брешью в обороне всей Европы, пишет британская газета Financial Times.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Óglaigh na hÉireann
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, Ирландия исторически играла ключевую роль в глобальных коммуникациях благодаря своему географическому положению. Еще в 1858 году отсюда был проложен первый трансатлантический телеграфный кабель. Сегодня около 75% всех подводных кабелей в Северном полушарии, которые имеют решающее значение для глобальных коммуникаций и финансовых операций, проходят через обширную морскую зону Ирландии. Она в десять раз превышает ее сухопутную территорию, уточняет издание.

Россия, как утверждает FT, проявляет повышенный интерес к этой инфраструктуре, а также к трубопроводам, и проводит их картографирование.

Это вызывает обеспокоенность у других европейских государств и соседней Великобритании, поскольку Ирландия, несмотря на свое экономическое процветание и статус технологического хаба, не в состоянии обеспечить безопасность подводных коммуникаций.

Ирландский флот, действия которого ограничены нейтральным статусом страны, не может эффективно реагировать на растущую угрозу, говорится в статье. Ситуация усугубляется состоянием ирландских военно-морских сил: из восьми кораблей в строю лишь четыре. А из-за отсутствия у Ирландии радаров, гидролокаторов и систем разведки, позволяющих получать секретную информацию, страны НАТО не могут своевременно предупреждать ее о возможных угрозах, например о приближении российских судов.

К тому же, по мнению экспертов, она выделяет слишком мало средств на свою оборону — у нее самый низкий показатель в ЕС оборонных расходов к ВВП. Поэтому она во многом полагается на поддержку Великобритании, например на поддержку Королевских ВВС для перехвата любых воздушных угроз. Эксперты даже предупреждают, что такая неспособность защитить критически важные объекты в своих водах может превратить Ирландию в международную проблему.

