FT: Европа нашла «брешь» в своей обороне

К тому же, по мнению экспертов, она выделяет слишком мало средств на свою оборону — у нее самый низкий показатель в ЕС оборонных расходов к ВВП. Поэтому она во многом полагается на поддержку Великобритании, например на поддержку Королевских ВВС для перехвата любых воздушных угроз. Эксперты даже предупреждают, что такая неспособность защитить критически важные объекты в своих водах может превратить Ирландию в международную проблему.