FT: Киев согласился ограничить численность ВСУ до 800 тыс. человек

По ее данным, Киев также хочет обсудить наиболее чувствительные вопросы о территориях и гарантиях безопасности на встрече между Зеленским и президентом США Дональдом Трампом.
Ранее западные СМИ писали о том, что план Трампа по украинскому урегулированию предполагает сокращение численности ВСУ до 600 тыс. человек.
Во вторник телеканал ABC News со ссылкой на американского чиновника сообщил, что Украина договорилась с США об условиях потенциального мирного соглашения по украинскому конфликту, но некоторые детали плана еще предстоит уладить.