Космические войска России запустили ракету «Ангара-1.2» с космодрома Плесецк

«Ангара-1.2» — это двухступенчатая ракета-носитель легкого класса. В ней использованы два универсальных блока: первая ступень — УРМ-1 (с жидкостным ракетным двигателем РД-191), вторая — УРМ-2 (с РД-0124А). Высота ракеты — около 41,5 м, стартовая масса — порядка 171 т, грузоподъемность — до 3,5 т. Впервые ракету семейства «Ангара» запустили 9 июля 2014 года с Плесецка в легком варианте. В апреле 2022-го состоялся первый орбитальный пуск легкой «Ангары-1.2». Ракета вывела на орбиту Земли спутник «Космос-2555».