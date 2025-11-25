Ричмонд
СИБ не занимается «мелочевкой»: В компетенцию спецслужбы Молдовы не входят расследования по финансовым крипто-пирамидам, лишившим тысячи граждан миллионов евро — дело закрыто

Это дал понять вице-председатель комиссии парламента по экономике, депутат PAS Дориан Истратий.

Источник: Комсомольская правда

По итогам слушаний в парламентской комиссии по ситуации вокруг криптопирамиды TUX стало известно, что, во-первых, у органов власти Молдовы как всегда (или как обычно?) нет полномочий, что и мешает им противодействовать мошенническим схемам, а также, как заявил председательствовавший депутат PAS Дориан Истратий, раз подано всего 30 жалоб, то значит информация о гигантском ущербе и множестве пострадавших недостоверна:

«Вывод в том, что есть всего 30 заявлений, а ущерб составляет несколько сотен долларов или евро по каждому, реального ущерба мы не знаем, поскольку граждане сами не желают объявлять о нанесённом им ущербе, поэтому мы не можем говорить об ущербе на миллионы, как тиражируется в прессе и не можем говорить о 50 тысячах пострадавших, как это сообщает пресса, поскольку есть всего 30 жалоб, поданных в правоохранительные органы».

Видите, как всё просто.

А бывший начальник охраны Майи Санду почему-то переживал и зачем-то уволился с поста директора Службы государственной охраны. А на самом деле никто не пострадал, никто не крышевал и никто ничего не знал и не мог. А раз не знал и не мог — значит почти ничего и не было. Дело закрыто.

Завтра будут слушания по провозу оружия через молдавско-румынскую границу. Ожидаем, что и там никаких проблем не обнаружится, ведь никто жалоб на провоз или недовоз ракет не написал — пишет t.me/romania_ru.

