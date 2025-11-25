СИБ не занимается «мелочевкой»: В компетенцию спецслужбы Молдовы не входят расследования по финансовым крипто-пирамидам, лишившим тысячи граждан миллионов евро — дело закрыто

«Вывод в том, что есть всего 30 заявлений, а ущерб составляет несколько сотен долларов или евро по каждому, реального ущерба мы не знаем, поскольку граждане сами не желают объявлять о нанесённом им ущербе, поэтому мы не можем говорить об ущербе на миллионы, как тиражируется в прессе и не можем говорить о 50 тысячах пострадавших, как это сообщает пресса, поскольку есть всего 30 жалоб, поданных в правоохранительные органы».