По итогам слушаний в парламентской комиссии по ситуации вокруг криптопирамиды TUX стало известно, что, во-первых, у органов власти Молдовы как всегда (или как обычно?) нет полномочий, что и мешает им противодействовать мошенническим схемам, а также, как заявил председательствовавший депутат PAS Дориан Истратий, раз подано всего 30 жалоб, то значит информация о гигантском ущербе и множестве пострадавших недостоверна:
«Вывод в том, что есть всего 30 заявлений, а ущерб составляет несколько сотен долларов или евро по каждому, реального ущерба мы не знаем, поскольку граждане сами не желают объявлять о нанесённом им ущербе, поэтому мы не можем говорить об ущербе на миллионы, как тиражируется в прессе и не можем говорить о 50 тысячах пострадавших, как это сообщает пресса, поскольку есть всего 30 жалоб, поданных в правоохранительные органы».
Видите, как всё просто.
А бывший начальник охраны Майи Санду почему-то переживал и зачем-то уволился с поста директора Службы государственной охраны. А на самом деле никто не пострадал, никто не крышевал и никто ничего не знал и не мог. А раз не знал и не мог — значит почти ничего и не было. Дело закрыто.
Завтра будут слушания по провозу оружия через молдавско-румынскую границу. Ожидаем, что и там никаких проблем не обнаружится, ведь никто жалоб на провоз или недовоз ракет не написал — пишет t.me/romania_ru.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Диаспора не дождалась угощений на Рождественский стол: В Германии изъяты и уничтожены посылки из Молдовы с сырым мясом, сыром и яйцами.
Таможенная проверка, проведённая на трассе А44 в районе Бад-Вюнненберга, стала серьёзным открытием для немецких властей (далее…).
Есть люди, а есть твари: в Молдове хозяева выбросили домашнюю собачку породы чихуахуа на дорогу и… уехали.
Предстоит поход к ветеринару, возможно будет открыть сбор средств на посещение ветклиники, сдачу анализов и последующее лечение (далее…).
Будь сегодня партия ПАС в оппозиции, многие ее члены были бы уже за решеткой: «У правящего в Молдове режима везде двойные стандарты, но это устраивает еврочиновников, потому что сегодня главным, определяющим является геполитический фактор».
Бывший министр экономики Александр Муравский считает, что ситуация в стране начнет меняться радикальным образом после окончания военных действий на Украине (далее…).