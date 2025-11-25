Reuters: президентские выборы во Франции может выиграть Барделла

Odoxa 19 и 20 ноября опросила 1000 человек и выяснила, что, если бы президентские выборы во Франции состоялись на этой неделе, Барделла, преемник и протеже Марин Ле Пен, набрал бы больше голосов, чем любой другой кандидат. Об этом сообщает агентство Reuters.
Odoxa сравнила потенциальные результаты Барделла с результатами лидера крайне левых Жан-Люка Меланшона, умеренного левого Рафаэля Глюксманна и бывших премьеров-центристов Габриэля Атталя и Эдуарда Филиппа. Опрос показал, что во втором туре Барделла с 74%-ной вероятностью победит Меланшона и с 53%-ной вероятностью — Филиппа. Погрешность опроса составила 2,5 процентного пункта, уточняет издание.
По мнению Reuters, слабые результаты Филиппа, союзника Макрона, стали следствием резкого падения его популярности с тех пор, как решение назначить всеобщие выборы в середине 2024 года привело к тому, что парламент оказался не в состоянии сформировать действующую коалицию.
К сожалению для Барделла и его сторонников и к счастью для всех остальных, быть неоспоримым фаворитом на президентских выборах за несколько месяцев до их проведения не является гарантией успеха.
Барделла, чей рейтинг популярности превзошел рейтинг даже Ле Пен, считается естественным кандидатом от «Национального объединения», если Ле Пен не будет участвовать в выборах 2027 года.