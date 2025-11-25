Reuters: президентские выборы во Франции может выиграть Барделла

Odoxa 19 и 20 ноября опросила 1000 человек и выяснила, что, если бы президентские выборы во Франции состоялись на этой неделе, Барделла, преемник и протеже Марин Ле Пен, набрал бы больше голосов, чем любой другой кандидат. Об этом сообщает агентство Reuters.