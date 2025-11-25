Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России рассказали, кто мешает завершению украинского конфликта

Киев и западные страны блокируют урегулирование конфликта на Украине, в то время как США и Россия демонстрируют готовность к компромиссу. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал депутат Госдумы Александр Бородай. По его оценке, достижение мирного соглашения возможно только при условии совпадения интересов всех сторон, однако в настоящее время такая перспектива выглядит маловероятной.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

США и Россия потенциально способны на компромисс, но Украина и Запад этому препятствуют. Поэтому надежды на мирное решение пока остаются неоправданными.

Александр Бородай
депутат Госдумы (цитата по NEWS.ru)

Собеседник издания пояснил, что Россия готова к мирному урегулированию при условии выполнения своих требований. Речь идет о взвешенной внешнеполитической позиции, направленной на обеспечение национальной безопасности и защиту государственных интересов.

Для Трампа главное — сам факт подписания мира, а не его детали, отметил парламентарий. Для американского президента важно продемонстрировать, что он выполняет предвыборные обещания и показать эффективность внешней политики страны.

Депутат указал на фундаментальное отличие позиции Киева: для администрации украинского президента мирное урегулирование является политическим поражением и фактически означает потерю власти. Поэтому Зеленский и его окружение противодействуют мирным инициативам.

По данным американского телеканала ABC News, Украина согласилась с американскими предложениями по мирному урегулированию. Как отметил представитель США, переговоры вышли на завершающую стадию — осталось урегулировать лишь несколько второстепенных вопросов.