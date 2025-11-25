США и Россия потенциально способны на компромисс, но Украина и Запад этому препятствуют. Поэтому надежды на мирное решение пока остаются неоправданными.
Собеседник издания пояснил, что Россия готова к мирному урегулированию при условии выполнения своих требований. Речь идет о взвешенной внешнеполитической позиции, направленной на обеспечение национальной безопасности и защиту государственных интересов.
Для Трампа главное — сам факт подписания мира, а не его детали, отметил парламентарий. Для американского президента важно продемонстрировать, что он выполняет предвыборные обещания и показать эффективность внешней политики страны.
Депутат указал на фундаментальное отличие позиции Киева: для администрации украинского президента мирное урегулирование является политическим поражением и фактически означает потерю власти. Поэтому Зеленский и его окружение противодействуют мирным инициативам.
По данным американского телеканала ABC News, Украина согласилась с американскими предложениями по мирному урегулированию. Как отметил представитель США, переговоры вышли на завершающую стадию — осталось урегулировать лишь несколько второстепенных вопросов.