Киев и западные страны блокируют урегулирование конфликта на Украине, в то время как США и Россия демонстрируют готовность к компромиссу. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал депутат Госдумы Александр Бородай. По его оценке, достижение мирного соглашения возможно только при условии совпадения интересов всех сторон, однако в настоящее время такая перспектива выглядит маловероятной.