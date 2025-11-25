«Не лезет в чужие разборки»: почему Пекину выгоден мир на Украине

«А как Китай может форсировать завершение конфликта на Украине? Он никак этого не может сделать. Это не в его юрисдикции. Максимум он может быть площадкой, где будут проходить переговоры, — заявляет политолог. — Россия бросила вызов Западу. Если мы проигрываем, тогда это невыгодно ни нам, ни Китаю. А если мы свои интересы отстаиваем, тогда это как раз мы прошли проверку на прочность. И Пекин заинтересован в нашей победе. Если мы проиграем, то следующим будет Китай», — добавил Блохин.