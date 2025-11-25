Отмена виз, налогообложение, таможенные дела. Лукашенко одобрил проекты межправсоглашений с Мьянмой

Кроме того, одобрен проект международного договора об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и о предотвращении избежания налогообложения и уклонения от него. Документом закреплены процедуры налогообложения и обмена информацией между соответствующими органами государств с целью устранения двойного налогообложения доходов налоговых резидентов Беларуси и Мьянмы. -0-