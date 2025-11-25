Ирина Акулович освобождена от должности гендиректора БЕЛТА в связи с переходом на другую работу

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ирина Акулович освобождена от должности генерального директора республиканского унитарного предприятия «Белорусское телеграфное агентство» в связи с переходом на другую работу. Соответствующий указ № 419 подписал 25 ноября Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства. -0-