Мерц выразил недовольство из-за беженцев с Украины

«Да, мы действительно хотим помочь этим беженцам. Но если они могут работать, то они должны работать», — отметил Мерц.
По словам канцлера, уровень занятости беженцев с Украины в Германии остается одним из самых низких среди стран Европейского союза (ЕС) и составляет около 30 процентов, в то время как у некоторых стран ЕС он превышает 70 процентов. «Это недопустимо», — подчеркнул он.
Ранее Мерц заявил, что мирный план по Украине не может быть реализован без европейского участия. Он добавил, что страны ЕС стремятся к скорейшему прекращению огня и установлению мира.
Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.Читать дальше