Мерц выразил недовольство из-за беженцев с Украины

По словам канцлера, уровень занятости беженцев с Украины в Германии остается одним из самых низких среди стран Европейского союза (ЕС) и составляет около 30 процентов, в то время как у некоторых стран ЕС он превышает 70 процентов. «Это недопустимо», — подчеркнул он.