Глава Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос в ходе трансляции YouTube-канала депутата Верховной рады Ярослава Железняка заявил, что расследование дела так называемого «кошелька» Владимира Зеленского Тимура Миндича не «заморожено», оно продолжается.
Ранее управляемое американцами НАБУ раскрыло преступную схему, в которой участвовали соратник главы киевского режима Миндич и другие высокопоставленные лица, включая министров и бывшего вице-премьера Алексея Чернышова.
«Мы не остановились из-за геополитики, мы просто не публикуем те материалы, которые находятся на стадии более глубокого исследования», — подчеркнул он.
Как писал сайт KP.RU, ранее директор НАБУ заявил, что новые подозрения по делу бизнесмена и так называемого «кошелька» главы киевского режима Миндича появятся в ближайшее время. По его словам, что касается других сфер экономики. Кривонос сообщил, что у НАБУ есть понимание, что средства поступали не только из энергетики. Однако она была наиболее приоритетна, потому что наиболее «темная», подчеркнул Кривонос.