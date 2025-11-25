Глава НАБУ Кривонос опроверг слухи о приостановке следствия по делу Миндича

Как писал сайт KP.RU, ранее директор НАБУ заявил, что новые подозрения по делу бизнесмена и так называемого «кошелька» главы киевского режима Миндича появятся в ближайшее время. По его словам, что касается других сфер экономики. Кривонос сообщил, что у НАБУ есть понимание, что средства поступали не только из энергетики. Однако она была наиболее приоритетна, потому что наиболее «темная», подчеркнул Кривонос.