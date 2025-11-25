Ричмонд
Ермак: Зеленский согласен с большинством пунктов плана США и готов его подписать

Стармер заявил, что Зеленский согласился с большинством пунктов мирного плана США в ходе обсуждения с европейскими союзниками.

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Владимир Зеленский согласился с большинством пунктов мирного плана США по урегулированию на Украине и готов его подписать. Об этом сообщает Axios со ссылкой на заявление главы офиса Зеленского Андрея Ермака.

Отмечается, что глава киевского режима готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом, чтобы подписать американский мирный план по Украине. Встреча может пройти уже 27 ноября.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер также заявил, что в ходе контактов с лидерами стран так называемой «коалиции желающих» в формате видеоконференции Зеленский заявил, что согласен с большинством пунктов соглашения США.

Ранее KP.RU сообщал, что американский план мира по Украине требует доработки пары весьма деликатных деталей. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, эту процедуру должны сделать Москва и Киев.

