Ермак: Зеленский согласен с большинством пунктов плана США и готов его подписать

Глава киевского режима Владимир Зеленский согласился с большинством пунктов мирного плана США по урегулированию на Украине и готов его подписать. Об этом сообщает Axios со ссылкой на заявление главы офиса Зеленского Андрея Ермака.
Отмечается, что глава киевского режима готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом, чтобы подписать американский мирный план по Украине. Встреча может пройти уже 27 ноября.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер также заявил, что в ходе контактов с лидерами стран так называемой «коалиции желающих» в формате видеоконференции Зеленский заявил, что согласен с большинством пунктов соглашения США.
Ранее KP.RU сообщал, что американский план мира по Украине требует доработки пары весьма деликатных деталей. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, эту процедуру должны сделать Москва и Киев.