В Белом доме заявили о значительном прогрессе в урегулировании украинского конфликта

Утром 25 ноября ряд СМИ сообщил, что переговорщики России и США провели встречу в Абу-Даби. Американские СМИ сообщили, что в ОАЭ Вашингтон якобы намерен передать Москве текст мирного плана по урегулированию ситуации на Украине, который ранее американская делегация обсуждала с украинской стороной в Женеве. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Кремль внимательно следит за публикациями о возможных контактах между сторонами, но отказался раскрывать какую-либо дополнительную информацию по этому вопросу.