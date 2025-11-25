Ричмонд
Железняк: петицию с требованием уволить Ермака не стали регистрировать

Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк заявил, что петицию с требованием уволить руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака.

Железняк отправил петицию 21 ноября. По его словам петицию сочли «не отвечающей установленным требованиям». Если бы ее опубликовали и петиция получила 25 тысяч голосов, ее был бы обязан рассмотреть Зеленский.

О проведении украинскими антикоррупционными ведомствами масштабного расследования было объявлено 10 ноября. Украинские СМИ заявляли, что оно стало причиной обострения противоречий в обществе, в украинском парламенте и внутри партии Зеленского.

Читайте материал «ABC: власти Украины согласились с предложенным США проектом урегулирования».

