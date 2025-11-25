Ричмонд
Стармер: Зеленский согласился с большинством пунктов мирного плана Трампа

Есть свидетельства того, что «большая часть текста может быть принята», заявил премьер-министр Великобритании.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Владимир Зеленский в основном согласился с предложениями, выдвинутыми администрацией президента США Дональда Трампа для разрешения украинского конфликта.

«Я думаю, что мы двигаемся в положительном направлении. Есть свидетельства того, что большая часть текста может быть принята, как заявил Владимир Зеленский», — отметил глава британского правительства в ходе видеозвонка с лидерами стран так называемой коалиции желающих. Фрагмент его выступления был продемонстрирован в эфире телеканала Sky News.

Как отметил британский политик, Киев предложил внести в мирный план США «некоторые конструктивные изменения».

