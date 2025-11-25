Стармер: Зеленский согласился с большинством пунктов мирного плана Трампа

«Я думаю, что мы двигаемся в положительном направлении. Есть свидетельства того, что большая часть текста может быть принята, как заявил Владимир Зеленский», — отметил глава британского правительства в ходе видеозвонка с лидерами стран так называемой коалиции желающих. Фрагмент его выступления был продемонстрирован в эфире телеканала Sky News.