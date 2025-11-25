Еврокомиссия начала расследование в отношении Финляндии за превышение дефицита бюджета

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еврокомиссия (ЕК) начала в отношении Финляндии процедуру устранения нарушений за превышение ею дефицита бюджета, который отчасти связан с ростом оборонных расходов, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Еврокомиссии.