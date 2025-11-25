Еврокомиссия начала расследование в отношении Финляндии за превышение дефицита бюджета

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еврокомиссия (ЕК) начала в отношении Финляндии процедуру устранения нарушений за превышение ею дефицита бюджета, который отчасти связан с ростом оборонных расходов, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Еврокомиссии.
«В положении Финляндии дефицит государственного бюджета, превышающий 3% ВВП (предельно допустимый показатель. — Прим. БЕЛТА), в 2025 году может лишь частично объясняться ростом военных ассигнований, — говорится в заявлении. — Поэтому Еврокомиссия считает необходимым начать процедуру устранения нарушений против Финляндии».
Агентство указывает, что дефицит госбюджета Финляндии в 2025 году составил 4,5%, ожидается, что в 2026 году его уровень составит 4% ВВП. -0-