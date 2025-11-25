Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Еврокомиссия начала расследование в отношении Финляндии за превышение дефицита бюджета

«В положении Финляндии дефицит государственного бюджета, превышающий 3% ВВП (предельно допустимый показатель. — Прим. БЕЛТА), в 2025 году может лишь частично объясняться ростом военных ассигнований, — говорится в заявлении. — Поэтому Еврокомиссия считает необходимым начать процедуру устранения нарушений против Финляндии».

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еврокомиссия (ЕК) начала в отношении Финляндии процедуру устранения нарушений за превышение ею дефицита бюджета, который отчасти связан с ростом оборонных расходов, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Еврокомиссии.

«В положении Финляндии дефицит государственного бюджета, превышающий 3% ВВП (предельно допустимый показатель. — Прим. БЕЛТА), в 2025 году может лишь частично объясняться ростом военных ассигнований, — говорится в заявлении. — Поэтому Еврокомиссия считает необходимым начать процедуру устранения нарушений против Финляндии».

Агентство указывает, что дефицит госбюджета Финляндии в 2025 году составил 4,5%, ожидается, что в 2026 году его уровень составит 4% ВВП. -0-