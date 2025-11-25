«РБК-Украина»: из нового плана США убрали слова о максимальной численности ВСУ

Украинское агентство «РБК-Украина» утверждает, что в новой версии плана США по урегулированию конфликта были убраны слова о предельной численности ВСУ.
В новом документе, как заявил изданию источник, присутствует слово «остается», которое, как говорится в публикации, «не имеет ничего общего со словом “ограничивается”».
Другие СМИ утверждали, что Киев согласился ограничить численность своих ВС до 800 тысяч.
