Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«РБК-Украина»: из нового плана США убрали слова о максимальной численности ВСУ

Украинское агентство «РБК-Украина» утверждает, что в новой версии плана США по урегулированию конфликта были убраны слова о предельной численности ВСУ.

Украинское агентство «РБК-Украина» утверждает, что в новой версии плана США по урегулированию конфликта были убраны слова о предельной численности ВСУ.

В новом документе, как заявил изданию источник, присутствует слово «остается», которое, как говорится в публикации, «не имеет ничего общего со словом “ограничивается”».

Другие СМИ утверждали, что Киев согласился ограничить численность своих ВС до 800 тысяч.

Читайте материал «ABC: власти Украины согласились с предложенным США проектом урегулирования».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.