Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Черногория планирует ввести визы для граждан России: когда это произойдет

Черногория хочет ввести визы для россиян к концу сентября 2026 года.

Черногория собирается ввести визы для граждан России уже к концу сентября 2026 года. Об этом сообщили представители посольства страны в РФ.

Отмечается, что такие меры принимаются ради вступления страны в Евросоюз. В правилах ЕС указано, что россияне не могут посещать государства объединения без визы. Поэтому власти Подгорицы сейчас работают над подготовкой новых условий въезда россиян в страну.

«Страна должна полностью привести свою визовую политику в соответствие с политикой ЕС к концу третьего квартала 2026 года (к концу сентября — прим. ред.). Это, среди прочего, включает введение визового режима для граждан Российской Федерации», — сообщили в дипмиссии.

Следует отметить, что пока граждане РФ могут посещать черногорское государство без визы на срок до 30 дней. Для этого требуется лишь наличие действующего загранпаспорта.

KP.RU прежде писал, что Еврокомиссия утвердила новые правила получения шенгенских виз для россиян. Теперь получить мультивизу стало значительно сложнее из-за введенных жестких ограничений. Подробнее обо всех нововведениях читайте на сайте издания.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше