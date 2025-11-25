Черногория планирует ввести визы для граждан России: когда это произойдет

Черногория собирается ввести визы для граждан России уже к концу сентября 2026 года. Об этом сообщили представители посольства страны в РФ.
«Страна должна полностью привести свою визовую политику в соответствие с политикой ЕС к концу третьего квартала 2026 года (к концу сентября — прим. ред.). Это, среди прочего, включает введение визового режима для граждан Российской Федерации», — сообщили в дипмиссии.
Следует отметить, что пока граждане РФ могут посещать черногорское государство без визы на срок до 30 дней. Для этого требуется лишь наличие действующего загранпаспорта.
