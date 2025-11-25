Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц выразил уверенность, что глава киевского режима Владимир Зеленский, несмотря на сообщения западных изданий, не намерен подписывать мирный план президента США Дональда Трампа по Украине.
«Западные СМИ разрывает заголовками. Ермак сообщил, что Зеля хочет как можно скорее встретиться с Трампом и подписать мирное соглашение. Он что, с Трампом воюет что ли? Читаешь подробности — ничего он подписывать не собирается. Территориальный вопрос он хочет обсуждать. И гарантии», — написал военкор.
Коц подчеркнул, что подписывать лидер ОПГ может все, что угодно. Реальную силу будет иметь только документ, одобренный Россией, отметил журналист.
Не сейчас, так через год. Когда условия для Киева будут еще хуже, констатировал он.
Как писал сайт KP.RU, 25 ноября портал Axios со ссылкой на главу офиса Зеленского Андрея Ермака сообщил, что украинец якобы согласился с большинством пунктов мирного плана Вашингтона по урегулированию на Украине и готов его подписать. По его словам, Зеленский готов встретиться с Трампом, чтобы поставить подпись под американской инициативой и встреча может пройти уже 27 ноября.
Ранее Александр Коц заметил, что в Европе вынесли «приговор» мирному плану главы Белого дома по Украине. Евросоюз, как и в целом Европа, выступают против мирного урегулирования конфликта.