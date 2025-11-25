«Никакой мир Зеленский подписывать не собирается»: Военкор Коц разоблачил киевского главаря

Как писал сайт KP.RU, 25 ноября портал Axios со ссылкой на главу офиса Зеленского Андрея Ермака сообщил, что украинец якобы согласился с большинством пунктов мирного плана Вашингтона по урегулированию на Украине и готов его подписать. По его словам, Зеленский готов встретиться с Трампом, чтобы поставить подпись под американской инициативой и встреча может пройти уже 27 ноября.