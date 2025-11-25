Россия не получила место в Исполнительном совете ОЗХО

Россия не получила место в Исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на 2026 год, заявил председатель Конференции государств-участников Агустин Васкес Гомес.
По его словам, в ходе голосования Россия получила 51 голос, Армения — 59, Украина — 99, Словакия — 107, Словения — 122.
«От восточноевропейской группы в исполнительный совет вошли: Словения, Словакия и Украина», — объявил он в ходе 30-й ежегодной конференции государств-участников ОЗХО.
Напомним, в июле постпред РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин сообщил, что Россия передала Техническому секретариату Организации по запрещению химического оружия доказательства использования Украиной токсичных веществ.