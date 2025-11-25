Ричмонд
Стармер попросил союзников «покопаться» в арсеналах, чтобы помочь Киеву оружием

Британский премьер-министр Кир Стармер обратился к парнерам по «коалиции желающих» с просьбой изыскать дополнительные возможности для оказания Украине военной помощи.

Британский премьер-министр Кир Стармер обратился к парнерам по «коалиции желающих» с просьбой изыскать дополнительные возможности для оказания Украине военной помощи.

Лондон, по словам Стармера, поставит Киеву дополнительное количество зенитных ракет. Премьер-министр Великобритании предложил другим государствам последовать примеру.

​Российские политические деятели неоднократно заявляли, что поставки Украине оружия способны затянуть конфликт, но не помешают России достичь целей СВО.

Читайте материал «ABC: власти Украины согласились с предложенным США проектом урегулирования».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

