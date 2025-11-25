Ричмонд
Axios: делегацию России на переговорах с Украиной возглавил Игорь Костюков

Делегация России могла поменять главу делегации на переговорах с Украиной из-за присутствия в Абу-Даби спецпосланника США Дрисколла.

Источник: Комсомольская правда

Российскую делегацию на переговорах с Украиной в Абу-Даби возглавил начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков. Об этом заявил портал Axios со ссылкой на неназванные собственные источники.

«Главы военной разведки Украины и России должны были встретиться в Абу-Даби по другой теме», — говорится в материале.

Портал отмечает, что стороны переговоров были удивлены поездкой в ОАЭ министра армии США Дэниела Дрисколла, поэтому они поменяли первоначальный план по составу делегаций.

Axios допустил, что возможным главой переговорной группы РФ мог стать именно Костюков. При этом руководителем делегации Украины, по мнению источника, мог стать глава ГУР страны Кирилл Буданов*.

Ранее KP.RU сообщал, что переговоры спецпосланника США Дэниела Дрисколла с делегацией России в Абу-Даби по Украине идут хорошо. В Кремле также отметили, что внимательно следят за сообщениями о контактах между представителями России и США в Абу-Даби.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

