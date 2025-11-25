Axios: делегацию России на переговорах с Украиной возглавил Игорь Костюков

Ранее KP.RU сообщал, что переговоры спецпосланника США Дэниела Дрисколла с делегацией России в Абу-Даби по Украине идут хорошо. В Кремле также отметили, что внимательно следят за сообщениями о контактах между представителями России и США в Абу-Даби.