Российская ПВО сбила 16 украинских дронов за 10 часов

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали за десять часов 16 вражеских беспилотников над четырьмя регионами страны. Об этом сообщило Минобороны РФ.
«С 10.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.
В военном ведомстве уточнили, что 10 дронов перехвачены над территорией Белгородской, три — над Брянской, два — над Курской и один над Воронежской областями.
Как писал сайт KP.RU, за прошедшую ночь силы ПВО нейтрализовали 249 украинских беспилотников над несколькими регионами России. Больше всего дронов боевики ВСУ запустили над акваторией Черного моря — 116 беспилотников. Над территорией Краснодарского края российские военные сбили 76 БПЛА, над Крымом — 23 аппарата. Кроме того, над Ростовской областью уничтожено 16 дронов, над Брянской — семь, над Курской и акваторией Азовского моря сбили по четыре беспилотника. Над Белгородской средства ПВО уничтожили два дрона, над Липецкой — один.