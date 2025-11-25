Ричмонд
Филиппо назвал безумием идею Макрона об отправке войск на Украину

Политик считает, что реализация проекта приведет к прямой конфронтации с РФ.

Источник: Аргументы и факты

Идея главы Франции Эммануэля Макрона о том, что национальные войска могут стать частью так называемых «сил сдерживания» на Украине после окончания там боевых действий, безумна, заявил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Ранее французский лидер в эфире радиостанции RTL заявил, что французские войска могут войти в состав «сил сдерживания» на Украине после остановки конфликта. При этом он исключил немедленную отправку французских войск на ее территорию.

«Сегодня утром на RTL произошло безумие: Макрон подтвердил отправку “французских солдат” на Украину в рамках “сил сдерживания”! Он добавил, что это “уже запланировано”, но пока что “не должно поддаваться разглашению”», — написал Филиппо в соцсети Х*.

По мнению Филлипо, при реализации этого проекта в любой момент может случиться прямая конфронтация с РФ, и Макрону об этом известно. Политик призвал не отправлять военный контингент на Украину.

«Довольно! Ни одного французского солдата на Украину!» — написал политик.

Ранее представитель канцелярии премьер-министра Великобритания Кира Стармера заявил, что страна по-прежнему готова направить своих военнослужащих на Украину в случае прекращения огня.

* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

