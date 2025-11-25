Захарова рассказала, как ей помогает поэтический опыт

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сочиняет стихи, поскольку творчество помогает ей дать выход эмоциям, которые нельзя себе позволить в рабочее время.
Захарова в эфире радио «Милицейская волна» сказала, что стихосложение помогает ей реализовать чувства и мысли.
Также Захарова заявила, что в детстве участвовала в конкурсе с произведением, в котором были строчки «Мир — это главное слово на свете. Мира хотят все взрослые, дети». Официальный представитель МИД пошутил, что в детских стихах предопределила свою дипломатическую карьеру.
