Захарова рассказала, как ей помогает поэтический опыт

Также Захарова заявила, что в детстве участвовала в конкурсе с произведением, в котором были строчки «Мир — это главное слово на свете. Мира хотят все взрослые, дети». Официальный представитель МИД пошутил, что в детских стихах предопределила свою дипломатическую карьеру.