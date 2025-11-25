Ричмонд
Над Северным Ледовитым океаном выполнили полет стратегические ракетоносцы Ту-160

Полет стратегических ракетоносцев Ту-160 над океаном был плановым.

Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 совершили плановый полет. Их маршрут пролегал над нейтральными водами Северного Ледовитого океана. Такое сообщение опубликовало Министерство обороны России.

В ведомстве пояснили, что полет был запланирован заранее и оказался достаточно длительным.

«Cтратегические ракетоносцы Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Северного Ледовитого океана. Продолжительность полета составила более 11 часов», — отметили в Миноброны РФ.

Ранее KP.RU сообщал, что два Ту-95МС совершили плановый полет над нейтральными водами Чукотского моря. Во время полета их сопровождали истребители ВКС России.