Axios: Зеленский готов встретиться с Трампом как можно скорее

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Владимир Зеленский готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом «как можно скорее», чтобы завершить работу над мирным планом. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на главу офиса Зеленского Андрея Ермака.
Ермак считает, что встреча может состояться во время Дня благодарения, который в этом году выпадает на 27 ноября.
По его словам, официальные лица США и Украины пришли к принципиальному согласию по большинству аспектов плана, который был «значительно изменен по сравнению с первоначальным предложением США из 28 пунктов».
Ермак добавил, что Зеленский хочет провести переговоры по территориальным вопросам с самим Трампом.
Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе видеозвонка с лидерами стран коалиции желающих заявил, что Зеленский принял большую часть пунктов плана вашингтонской администрации по урегулированию конфликта, сообщает ТАСС.
В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в соцсети X отметила, что за последнюю неделю США добились существенного прогресса в продвижении к мирным договоренностям. «Нужно разобраться с несколькими деликатными, но не непреодолимыми вопросами, и это потребует дальнейших переговоров между Украиной, Россией и Соединенными Штатами», — указала она. -0-