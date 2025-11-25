Лукашенко освободил Ирину Акулович от должности главы агентства Белта

Глава Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, которым освободил Ирину Акулович от должности руководителя государственного унитарного предприятия «Белорусское телеграфное агентство» (БелТА). Об этом рассказали СМИ в пресс-службе администрации белорусского президента.
«Ирина Акулович освобождена от должности генерального директора республиканского унитарного предприятия “Белорусское телеграфное агентство” в связи с переходом на другую работу. Соответствующий указ № 419 подписал 25 ноября президент Беларуси Александр Лукашенко», — указано в заявлении.
По информации Telegram-канала «Пул первого», Акулович будет работать в другом месте.
Следует отметить, что Ирина Акулович возглавляла БелТА с апреля 2018 года.
