Лукашенко освободил Ирину Акулович от должности главы агентства Белта

Акулович занимала пост руководителя Белта с апреля 2018 года.

Глава Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, которым освободил Ирину Акулович от должности руководителя государственного унитарного предприятия «Белорусское телеграфное агентство» (БелТА). Об этом рассказали СМИ в пресс-службе администрации белорусского президента.

«Ирина Акулович освобождена от должности генерального директора республиканского унитарного предприятия “Белорусское телеграфное агентство” в связи с переходом на другую работу. Соответствующий указ № 419 подписал 25 ноября президент Беларуси Александр Лукашенко», — указано в заявлении.

По информации Telegram-канала «Пул первого», Акулович будет работать в другом месте.

Следует отметить, что Ирина Акулович возглавляла БелТА с апреля 2018 года.

Ранее KP.RU писал, что Александр Лукашенко подписал указ о назначении членом Совета Белоруссии Романа Бродова. Известно, что до этого он занимал пост первого замглавы правления Банка развития государства.

