Трамп заявил об «очень близкой» сделке по Украине

Американские и украинские переговорщики согласовали большинство аспектов мирного плана, который значительно отличается от первоначального предложения США, рассказал глава его офиса Андрей Ермак. Украинский президент Владимир Зеленский готов прилететь в Вашингтон через два дня, 27 ноября. «Есть несколько деликатных, но не непреодолимых деталей, которые необходимо урегулировать и которые потребуют дальнейших переговоров между Украиной, Россией и Соединенными Штатами», — сообщил Белый дом.