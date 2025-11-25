Трамп заявил об «очень близкой» сделке по Украине

«Посмотрим. Я думал, что это будет гораздо быстрее», — добавил он.
Американские и украинские переговорщики согласовали большинство аспектов мирного плана, который значительно отличается от первоначального предложения США, рассказал глава его офиса Андрей Ермак. Украинский президент Владимир Зеленский готов прилететь в Вашингтон через два дня, 27 ноября. «Есть несколько деликатных, но не непреодолимых деталей, которые необходимо урегулировать и которые потребуют дальнейших переговоров между Украиной, Россией и Соединенными Штатами», — сообщил Белый дом.
Американский мирный план за несколько дней претерпел изменения. Он лишился нескольких пунктов, в том числе касающихся не Украины, а отношений России и США.
Кроме того, в несли ряд изменений, прежде всего по вопросу о размере ВСУ. Изначально США планировали сократить численность украинской армии до 600 тыс. человек, однако затем подняли лимит до 800 тыс., утверждает Financial Times.