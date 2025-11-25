Ричмонд
Белый дом: для проработки мирного плана нужны переговоры Киева и Москвы

Для окончательной проработки деталей мирного плана по Украине требуются трехсторонние переговоры с участием России, США и Украины.

Для окончательной проработки деталей мирного плана по Украине требуются трехсторонние переговоры с участием России, США и Украины. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в социальной сети X.

«Нужно разобраться с несколькими деликатными, но не непреодолимыми вопросами, и это потребует дальнейших переговоров между Украиной, Россией и Соединенными Штатами» — сообщила представитель администрации США.

Левитт отметила значительный прогресс в продвижении к мирным договоренностям за последнюю неделю. По ее словам, усилиями США удалось добиться начала прямых переговоров между сторонами конфликта.

Ранее СМИ сообщали о переговорах министра армии США Дэниела Дрисколла с российской делегацией в Абу-Даби.

Ранее СМИ сообщали о переговорах министра армии США Дэниела Дрисколла с российской делегацией в Абу-Даби.

