Белый дом: для проработки мирного плана нужны переговоры Киева и Москвы

Для окончательной проработки деталей мирного плана по Украине требуются трехсторонние переговоры с участием России, США и Украины. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в социальной сети X.
«Нужно разобраться с несколькими деликатными, но не непреодолимыми вопросами, и это потребует дальнейших переговоров между Украиной, Россией и Соединенными Штатами» — сообщила представитель администрации США.
Левитт отметила значительный прогресс в продвижении к мирным договоренностям за последнюю неделю. По ее словам, усилиями США удалось добиться начала прямых переговоров между сторонами конфликта.
Ранее СМИ сообщали о переговорах министра армии США Дэниела Дрисколла с российской делегацией в Абу-Даби.
