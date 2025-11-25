Лукашенко выразил соболезнования руководству Вьетнама в связи с жертвами сильных ливней

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования Генеральному секретарю ЦК Коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам То Ламу и Президенту этой страны Лыонг Кыонгу в связи с многочисленными жертвами и большими разрушениями в результате сильных ливней в центральных районах Вьетнама. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
«К сожалению, ваша страна вновь сталкивается с безжалостной стихией, и это отзывается болью в сердцах белорусов», — говорится в соболезновании Президенту Вьетнама.
От имени белорусского народа и себя лично глава государства адресовал глубокие соболезнования и слова поддержки руководству Вьетнама, родным и близким пострадавших, а также братскому народу этой страны.
Александр Лукашенко выразил надежду на скорую ликвидацию последствий и стабилизацию ситуации, а также на возвращение раненых и пропавших без вести в свои дома, а жителей Вьетнама — к спокойной жизни. -0-